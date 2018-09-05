Otele icra, turistlere tahliye

Hülya Koçyiğit’in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar’ın işletmeciliğini yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel’deki icra işlemi dolayısıyla yaklaşık 700 yerli ve yabancı turist çevredeki otellere yerleştirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kuşadası İcra Dairesi tarafından görevlendirilen memurlar, 329 oda ve 750 yatak kapasiteli otelde icra işlemi başlattı. Otelde konaklayan, havuza veya denize giren turistler, polis ve otel görevlileri tarafından bilgilendirildi. Turistler daha sonra acente görevlileri tarafından çevredeki anlaşmalı diğer otellere yerleştirildi. Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ticarî anlaşmazlık dolayısıyla tatilcilerin mağdur olduğunu, iki tarafın uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğine inandıklarını kaydetti. Öte yandan, otelin güvenlik görevlileri basın mensuplarının görev yapmasını engellerken, otel yetkililerinin hukukî işlemlerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

Okunma Sayısı: 404

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.