Otellerde istihdam yüzde 15 arttı

Otellerde istihdam ağustos ayında yüzde 15,4 artış kaydederek 355 bin kişiye çıktı.

Turist sayısında bu yıl gerçekleşen artış istihdama da yansıdı. Turizmdatabank’ın SGK verilerinden derlediği bilgilere göre, otellerde istihdam 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 19,6 daralarak 383 bin kişiden 308 bine düşmüştü. 2017 Ağustos ayında ise otellede çalışan sayısı yüzde 15,4 artarak 355 bin kişiye çıktı. 2017 Ağustos ayında sağlanan artışa rağmen istihdam, 2015 ve 2014 seviyelerinin gerisinde kaldı. Diğer yandan ağustos ayında, havayolu hariç tüm alt alanlarda istihdam gelişme gösterdi.

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