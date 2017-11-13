"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Otellerde istihdam yüzde 15 arttı

13 Kasım 2017, Pazartesi 09:44
Otellerde istihdam ağustos ayında yüzde 15,4 artış kaydederek 355 bin kişiye çıktı.

Turist sayısında bu yıl gerçekleşen artış istihdama da yansıdı. 

Turizmdatabank’ın SGK verilerinden derlediği bilgilere göre, otellerde istihdam 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 19,6 daralarak 383 bin kişiden 308 bine düşmüştü. 2017 Ağustos ayında ise otellede çalışan sayısı yüzde 15,4 artarak 355 bin kişiye çıktı.

2017 Ağustos ayında sağlanan artışa rağmen istihdam, 2015 ve 2014 seviyelerinin gerisinde kaldı.

Diğer yandan ağustos ayında, havayolu hariç tüm alt alanlarda istihdam gelişme gösterdi.

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    258. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP yoksuldan aldığını zengine veriyor

    107 bin ağaç daha kesilecek!

    Irak'a ulaşan ilk yardım ekibi Türk Kızılayı oldu

    Türkiye ‘Bize entrika kuruyorlar’ diye mızmızlanıyor, ağlama, sen de önlemini al

    Cari açık beklenenden yüksek çıktı

    İlk yardım konvoyu yola çıktı

    Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin

    Metrobüs turnikesinin önünde bekliyorlar! Aylık kazançları 5 bin lira

    Uzungöl'de yıkılacak tesisler belirlendi

    İnsanlığın yüz karası

    Erdoğan futbola da el attı

    7,3’lük deprem Türkiye’de de hissedildi

    Başbakan: Biz 11 Eylül’le ilgili kanıt mı sorduk?

    Yavru ayıları ballı ekmekle besliyor

    İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolü artıyor

    Üç ülke Suriye'de ateşkes için anlaştı

    Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı

    Vatandaşa iyi, emlakçıya kötü haber!

    Meclis bu hafta yoğun mesai yapacak

    Akaryakıtta vergi yükü azaltılmalı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlere yaranmaya çalışmayın
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yollar neden ayrıldı?
    Genel

    Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin
    Genel

    İnsanlığın yüz karası
    Genel

    Metrobüs turnikesinin önünde bekliyorlar! Aylık kazançları 5 bin lira
    Adnan NACİR

    Elon Musk ziyareti
    Şükrü BULUT

    Atatürkçülükten geçinenler...
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da kaç âyet tefsir edilmiştir?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Arapça biliyor musun ki, Kur’ân’ı anlayasın?”
    Risale-i Nur'dan

    Adliyenin haysiyetini rahnedar edecek entrikalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.