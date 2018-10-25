"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Otobüslerde ücretsiz ikramlar sürüyor'

25 Ekim 2018, Perşembe 12:35
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, şehirler arası otobüs yolcularına sundukları yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmetinin sürdüğünü belirterek, "Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz." dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmalarının yiyecek-içecek ikramını kaldırdığına yönelik haber ve yorumların yer aldığını hatırlattı.

Kendilerinin bu şekilde bir beyanatı bulunmadığını, bu tür bir uygulamayı belki birkaç firmanın yapmış olabileceğini ancak bu yönde alınan bir karar olmadığını vurgulayan Özcan, şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini ancak bu düzenlemenin servisleri kaldırmak şeklinde olmayacağını kaydetti.

Özcan, basında yer alan haberlerin TOFED ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek veriyoruz"

Birol Özcan, federasyonun, ülke genelinde dernek olarak 100'e yakın üyesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir basına verilen demeçler ve yayımlanan haberler neticesinde, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların, İstanbul'da yiyecek-içecek ikramı ve ücretsiz şehir içi servislerini kaldırdığı algısı oluşturulmuştur. Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek verdiğimizi göstermek istiyoruz."

AA

Etiketler: otobüs, ikram
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • hasan basri

    25.10.2018 12:43:23

    doğru ikramlar sürüyor ama sadece içecek veriliyor. ayrıca 1 ay sonra servisler de tamamen kaldırılacakmış bizzat servis şöforleri söyledi. Ancak bu belediyenin kararıymış

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor Avrupa sınavında

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan Türkiye açıklaması

Çavuşoğlu: Bunlara talimatı kim verdi?

"İşgal edilip de özgür olmayan bir ülke yok; bizim için de özgürlük günü gelecek''

AİHM: Hazreti Muhammed'e (asm) saygısızlık ifade özgürlüğü kapsamına girmez
📷

Türkiye'den ilk kar manzaraları

'Özel öğretime verilen bu teşvikler verilmeyecek'

İmar barışı başvurularında süre uzatılacak mı?

'Endişelerini yersiz buluyoruz'

Endonezya'da şimdi de yanardağ alarmı: Son 24 saatte 232 kez patlama

Washington Post gazetesinden yeni iddialar: 'Ses kayıtları dinlendi'

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki yangına ilişkin açıklama

İsrail Gazze'yi bombaladı

Başgil: Hükümetin görevi adaleti hâkim kılmaktır

Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesi

''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

'Arakanlılara yönelik soykırım devam ediyor'
📷

Fotoğraflar ve Vecizeler...

Fuat Sezgin son yüzyıla damgasını vurmuştur
📷

Akıllı Tahta

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Fotoğraflar ve Vecizeler...
📷
Genel

Akıllı Tahta
Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL ittifakı dağılırken
Genel

Zübeyir Ağabey: “Okumazsam aldanabilirim”
M. Latif SALİHOĞLU

Türkçü Kürt: Ziya Gökalp
Kadir AKBAŞ

Varlığımız kime armağan olsun?
Genel

Başgil: Hükümetin görevi adaleti hâkim kılmaktır
Ahmet BATTAL

Dinde Devletçilik, CHP ve AKMHP
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.