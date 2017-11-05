Otomatik BES'e yeni düzenleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'e otomatik katılımda sistemi iyileştirmek için alternatifler üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda 2 ay olan cayma süresinin 6 aya uzatılacağını söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını söyledi.

Şimşek, bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde, 27 Ekim itibarıyla 3 milyon 371 bin 203 çalışanın bulunduğunu bildirdi. Toplam fon büyüklüğünün 1,4 milyar liraya ulaştığı sistemde, bu büyüklüğün yüzde 63’ünün faizsiz, yüzde 37'sinin faizli fonlarda değerlendirildiğine işaret eden Şimşek, sistemden ayrılma oranının ise yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi.

Şimşek, "Cayma oranları beklentimizin üzerinde gerçekleşse de çalışanların yarısının sistemde kalarak, 14 yıldır yürürlükte bulunan BES'teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşılması başarıdır" diye konuştu.

Cayma oranlarındaki artışta sistemin tanıtımının yeteri kadar yapılamaması, kamuoyunda sistemle ilgili oluşan negatif algılar, çalışanların cayma döneminden sonra sistemden çıkış yapamayacaklarını düşünmesinin etkili olduğunu anlatan Şimşek, sistemden ayrılan çalışanların büyük bir kısmının da halihazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesinin bulunduğuna dikkati çekti.

Şimşek, dünyadaki işveren bazlı emeklilik planı uygulamalarında çalışanlara işveren katkısı verildiğini hatırlatarak, bu hususun sistemde kalış oranlarına pozitif katkı yaptığını dile getirdi.

Türkiye'de işveren katkısı olmasa da çeşitli devlet teşviklerinin sunulduğunu ifade eden Şimşek, "Ülkemizde çalışanlara, yalnızca devlet teşvikleri verilmesine rağmen iki çalışandan birinin otomatik katılım kapsamında olması bir diğer başarı göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.