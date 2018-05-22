Otomobili krediyle alıyoruz

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, yeni araç satışlarının yüzde 50-60’ının finansman yöntemiyle gerçekleştiğini belirtti.

2018 Nisan sonuna göre finansman şirketlerinden ve bankalardan kullanılan şahsî ve ticarî otomotiv kredilerinin stoğu 53.7 Milyar TL’ye ulaştı. Nisan 2018 itibarıyla otomotiv için kullanılan toplam kredi büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Şahsî ve ticarî otomotiv kredileri stoğu toplamda 53.7 Milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk 4 ayında şahsî otomobil alımı için 18 Milyar TL, ticarî otomotiv alımı için kullanılan kredi miktarı ise 35.7 Milyar TL oldu.

Kredi ile alıyoruz

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, yeni araç satışlarının yüzde 50-60’ının finansman yöntemiyle gerçekleştiğini, finansman hizmeti olan markalarda bu oranın, kampanya dönemlerinde yüzde 70’lere ulaşabildiğini belirterek tüketicilerin, satış noktasında kredi başvuru aşamasından, sözleşme aşamasına kadar bütün süreci, showroom’da gerçekleştirdikleri ve bütçelerine uygun ödeme alternatiflerine sahip olabildikleri için özellikle finansman şirketlerinden kredi kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Vadeler kısalıyor

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, otomotiv kredilerinde vadelerinde önceki yıllara göre kısaldığını söyledi. Irmak “Geçmiş dönemde ortalama vade, 42-48 ay aralığında iken, son 1-2 senedir vade biraz daha kısalmış ve 36-40 aylara gerilemiştir. Eskiden 5 yıllık vadelerde kredi kullanarak araçlarını 5-6 yılda bir değiştiren tüketiciler, artık 2-3 yılda bir değişim beklentisine girmektedir’’ şeklinde konuştu.