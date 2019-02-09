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Otomotiv ihracatı istikrarını korudu

09 Şubat 2019, Cumartesi 18:27
Otomotiv sektöründe bu yılın ocak ayında 109 bin 871 üretim, 93 bin 760 ihracat yapıldı.

Otomotiv sektöründe bu yılın ocak ayında 109 bin 871 üretim, 93 bin 760 ihracat yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam otomotiv üretimi yüzde 12 azalarak 109 bin 871'e geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 110 bin 932 oldu.

Otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 71 bin 397 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl ocak ayında 85 bin 368 otomobil üretilmişti. Aynı dönemde, ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 arttı. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 25 geriledi.

Bu dönemde üretim otobüste yüzde 23, minibüste yüzde 37 artarken, küçük kamyonda yüzde 100, midibüste yüzde 53, büyük kamyonda yüzde 26, kamyonette yüzde 3 azaldı.

Bu yılın ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daralarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 küçülmeyle 10 bin 979 olarak kayıtlara geçti.

İthal otomobil satışları yüzde 60 ve yerli otomobil satışları yüzde 57 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 62 oldu.

İhracattaki istikrarını korumayı sürdüren Türk otomotiv sanayisi, 2019 yılının ilk ayında iç pazardaki kaybı ihracat performansı ile dengelemeye çalıştı.

Toplam otomotiv ihracatı bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında adet bazında yüzde 1 azalarak, 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında azalarak 58 bin 807 adet seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarak 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar oldu. Avro bazında toplam ihracat yüzde 9 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 711 milyon avro oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi ocakta yüzde 18 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. 

AA

Etiketler: ithal, otomotiv, istikrar
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