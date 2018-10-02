Otomotiv pazarı eylülde % 68 daraldı

Otomobil ve hafif ticarî araç pazarı Eylül ayında yüzde 67,73 azalarak 23 bin 28 adet oldu. 9 aylık dönemde pazar yüzde 26 daraldı.

Otomotiv pazarında Eylül ayında sert düşüş yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylülde otomobil ve hafif ticarî araç pazarı yüzde 67,73 düşüşle 23 bin 28 adet oldu. Aynı ayda hafif ticarî araç pazarı 2017 yılının Eylül ayına göre yüzde 69,7 azalarak 5 bin 433 adet olarak gerçekleşti. Dokuz aylık dönemde otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet oldu. Otomobil satışları, Eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 azalarak 362 bin 465 adet olarak belirlendi. Hafif ticarî araç pazarı, ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu. AA

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