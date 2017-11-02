Otomotiv satışları yerinde saydı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 10,5 artışla 91.752 adet oldu. Buna karşın 10 aylık dönemde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719.095 adet olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 91.752 adet olarak gerçekleşti. 83.000 adet olan 2016 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 10,54 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70.488 adet oldu. Geçen sene 63.746 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21.264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.254 adet satış yaşanmıştı.

Ocak - ekim dönemi...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719.095 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık dönemde 719.499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 oranında azalarak 547.109 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 553.111 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 artarak 171.986 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166.388 adet satış gerçekleşmişti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2017 yılı Ekim sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 49,3 azalış izlendi. 2017 yılı Ekim sonunda 49 adet elektrikli ve 3.252 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ekim sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233.360 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Ekim sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,0’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,5’e yükseldi.

2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,1’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,8 pay alan C (283.295 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,4 pay, 270.286 adet) oldu.

2017 yılı Ekim sonu itibari ile Hafif Ticari Araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,9 pay ile Van (120.216 adet), ardından yüzde 12,1 pay ile Kamyonet (20.774 adet), yüzde 9,2 pay ile Minibüs (15.791 adet) ve yüzde 8,8 pay ile Pick-up (15.205 adet) yer aldı. 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin – 1 milyon adet aralığında olması tahmin edilmektedir."