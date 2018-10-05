Otomotiv sektörüne 2. el morali

Türkiye sıfır otomobil pazarı daralmaya devam ediyor.

2018’in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre binek otomobil pazarı yüzde 24 daralarak 362 bin 465 adet ile kapandı. Eylül ayında ise 17 bin 595 adet ile yüzde 67 daralarak yılın en düşük satış rakamları gerçekleşti. Aynı dönemde otomotiv sektörünün yüzünü 2.el otomobil satışları güldürdü. 2.el otomobil araç pazarı ise Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 3 milyon 709 bin 763 adet olarak gerçekleşti. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, otomotiv sektöründe 2. el pazarının öneminin ve ağırlığının arttığını belirterek “Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisinin pazara yansımaları devam ediyor. Eylül ayında, sıfır otomobil satışlarında yılın en düşük ayını yaşadık. TÜİK raporuna göre sıfır otomobil pazarı 17 bin 595 adet ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 daralırken, ilk 9 aydaki toplam daralma ise yüzde 24 oldu. Sıfır otomobil pazarındaki yüzde 24’lük daralmaya karşın ikinci el otomobil pazarı ise yılın ilk 8 ayında yüzde 10 büyüdü” dedi.

Ekonomi Servisi