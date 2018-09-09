Otomotiv üretimi azaldı

Türkiye’de toplam otomotiv üretimi yılın Ocak-Temmuz döneminde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 986 bin 922 adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomotiv sanayii yılın ilk 7 aylık döneminde üretim, iç pazar ve ihracatta daralma yaşamaya devam etti. Toplam üretim Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6,5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Toplam pazar ise Ocak-Temmuz dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 daralarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13,7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.
AA