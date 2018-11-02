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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Otomotivde % 33 daralma

02 Kasım 2018, Cuma 21:15
Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, 2018’in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 daralarak 485 bin 27 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ekim 2018’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32.55 azalarak 485 bin 27 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 719 bin 95 satış yapılmıştı. Bu yılın 10 ayında 2017’nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 30.68 azalarak 379 bin 274, hafif ticarî araç satışları da yüzde 38.51 gerileyerek 105 bin 753 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda ekim ayında ise 21 bin 571 araç satıldı. Söz konusu rakam geçen yılın Ekim ayında 91 bin 752 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticarî araç pazarının yüzde 76.49 küçüldüğünü ortaya koydu. Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 76.15 azalarak 16 bin 809’a, hafif ticarî araç satışları da yüzde 77.61 gerileyerek 4 bin 762’ye düştü.

Etiketler: sektör, otomotiv
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