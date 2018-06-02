Otomotivde en büyük yine Ford Otosan

Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2017 yılında üretimden satışlarda 22,7 milyar liralık geliriyle Türkiye otomotiv sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Son 7 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 3 yıldır da Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı sürdüren Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017” araştırmasının sonuçlarına göre 22,7 milyar liralık üretimden satışları ile otomotiv sektöründe “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu” unvanını almaya hak kazandı. Üretim, ihracat, toplam satış adetleri ve gelirlerinde tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

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