Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 26,1 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu.

Farklı kampanyalarla müşterilerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu. 2017’nin Ocak-Eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı. Listede 2017’nin 9 ayında 12’nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.