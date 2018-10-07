"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

07 Ekim 2018, Pazar 20:30
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 26,1 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu.

Farklı kampanyalarla müşterilerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu. 2017’nin Ocak-Eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı. Listede 2017’nin 9 ayında 12’nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.

 

AA

Etiketler: otomotiv, rekabet
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hâkimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz

    “İşsizlik fena patladı!”

    Borca dayalı büyümede sıkıntı yaşanıyor

    KDK’ya dört bir yandan şikâyet yağıyor

    Amsterdam'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarından çirkin saldırı

    Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasında golsüz beraberlik

    O raporlar bizi bağlamaz

    İzmir'e ilişkin endişelendiren 'yapılaşma' açıklaması

    Erdoğan'dan MHP'nin 'af teklifi' ve 'Cemal Kaşıkçı' ile ilgili açıklama

    Kaymakamdan örnek davranış

    Cemal Kaşıkçı bekleyişi devam ediyor

    TÜİK'ten TÜFE tartışmalarına ilişkin açıklama

    'Kıyametin koptuğunu düşündük'

    TBMM'de İçtüzük mesaisi

    'Enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacak'

    Halk fakirleşirken milyoner sayısı gün geçtikçe artıyor

    ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Yargı da topluma hesap vermeli

    McKinsey'e gerek yok
    📷

    Karikatürler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı da topluma hesap vermeli
    Ahmet Cemil Çökren

    Rızkı veren Allah’tır
    Genel

    Zulme karşı duruşumuz hizmetlerin önünü açtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar, iş dünyası ve demokrasi
    Adnan NACİR

    Sarayın Asgarileri
    Faruk ÇAKIR

    Örnek öğretmen
    Genel

    McKinsey'e gerek yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan'dan MHP'nin 'af teklifi' ve 'Cemal Kaşıkçı' ile ilgili açıklama
    Genel

    ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.