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Otomotivde tüm zamanların rekoru: AB'ye ihracat yüzde 12 arttı!

03 Aralık 2017, Pazar 15:30
Türkiye ekonomisinin aralıksız 11 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, ocak-kasım döneminde yüzde 21 artışla 26 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektöründe kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,6 milyar dolar oldu.

Mart ayındaki 2,7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaşan otomotiv sektörünün kasım ayında Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 19,4 olarak kayıtlara geçti.

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, yaptığı açıklamada, kasım ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandığını, binek otomobiller, yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda çift haneli artışlar olduğunu belirtti.

Sabuncu, ülke bazında en büyük pazar olmayı sürdüren Almanya'ya ihracatın yüzde 3 arttığına işaret ederek, "Türkiye otomotiv endüstrisi 2008 yılında gerçekleştirdiği 24,7 milyar dolarlık ihracat rekorunu 11 ayda tazeledi. Kasım ayı itibarıyla geçen seneye göre yüzde 21 artışla 26 milyar dolarlık ihracata ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Arka arkaya 11 yılın ihracat şampiyonuz, bu yıl 12'nci olacak." ifadelerini kullandı.

Binek otomobil yüzde 13 arttı

Otomotiv endüstrisinin mal grupları bazında "binek otomobil" ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 77 milyon dolar olurken, "otomotiv yan sanayi" ihracatı da yüzde 22 artarak 905 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 21 yükselerek 471 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 3 artarak 136 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda "binek otomobil" grubunda, ABD ve Fas'a ihracatta yüzde 100, Belçika'ya ihracatta yüzde 89 ve İsrail'e ihracatta yüzde 56 artış yaşandı. Önemli pazarlardan İtalya'ya ihracat yüzde 5, Fransa'ya ihracat yüzde 18 ve Almanya'ya ihracat yüzde 27 azaldı.

Almanya'ya "otomotiv yan sanayi" grubu ihracatı yüzde 19 arttı. Bu grup ürünlerin İtalya'ya ihracatında yüzde 16, Romanya'ya ihracatında yüzde 41 artış görüldü. Yine bu grupta ABD'ye ihracat yüzde 39, Belçika'ya ihracat yüzde 23 ve Rusya'ya ihracat yüzde 67 artış kaydetti.

"Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" grubunda ihracat artışları, Birleşik Krallık (yüzde 57), Fransa (yüzde 62), Belçika (yüzde 34), Hollanda (yüzde 71) şeklinde oldu. ABD'ye ihracat yüzde 10, Slovenya'ya ihracat yüzde 11 geriledi.

"Otobüs-minibüs-midibüs" ürün grubunda ise Almanya'ya yüzde 49, Fransa'ya yüzde 73, Romanya'ya da yüzde 69 ihracat artışı oldu. İtalya'ya ihracatta yüzde 33, Macaristan'a ihracatta ise yüzde 47 düşüş yaşandı.

AB'ye ihracat yüzde 12 arttı

Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv endüstrisinin yüzde 76'lık payla en büyük pazarı olan AB ülkelerine ihracat, kasımda yüzde 12 artışla 2 milyar dolar oldu.

Alternatif pazarlardan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine olan ihracat kasımda yüzde 105 arttı. Ortadoğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 19'ar, Afrika ülkelerine de yüzde 22 ihracat artışı yaşandı.

AA

Etiketler: otomotiv
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