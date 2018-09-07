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Otomotivde vergi çok yüksek

07 Eylül 2018, Cuma 21:07
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, otomotivde büyük bir vergi yükü olduğunu belirterek, ‘’Sektöre bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.’’ dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Birtakım sıkıntıları yaşamamak için yüzde 45 ve hatta yüzde 50’lik ÖTV barajında vergilendirilecek ürün dahi kalmadığı bir ortamda otomotiv sektörüne bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Hyundai Assan Ticaret Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Önder Göker, Hyundai Antalya Bayii Cangarlar Otomotiv A.Ş’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.  Döviz kurlarına değinen Kibar, bundaki değişimin kimsenin istediği bir durum olmadığını, halen kurların geldiği noktaların dengelenmediğini, bunun da istedikleri bir durum olmadığını dile getirdi.

Yüzde 80 devlete vergi 

Otomotiv sektöründe iç pazarda tüketimin bir miktar azaldığını, yıl sonunda bu daralmanın daha dik bir inişte olacağını öngördüklerini anlatan Kibar, “Otomotiv sektörünün Türkiye’de istihdamda birincil öncülüğü olan bir durumu var. Gerek ana sanayi gerek tedarik zinciri, yan sanayi, bayi ağı, satış sonrası hizmetleri, bunlara komple baktığımız zaman burada birtakım sıkıntıları yaşamamak için yüzde 45 ve hatta yüzde 50’lik ÖTV barajında vergilendirilecek ürün dahi kalmadığı bir ortamda otomotiv sektörüne bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Otomobilin üzerinde çok büyük bir vergi yükü var. ÖTV, KDV var. Zaten aracı aldığınızda hemen hem yüzde 80 veya daha üstü bir miktarı devlete vergi olarak ödüyorsunuz. Burada vergisel düzenleme adetsel artış sağlar, aynı zamanda verginin toplam hasılatında da artış olur. Bu perspektiften konuya bakmak, kazan-kazan formatına dönüştürülebilecek bir formül daha doğru olur.” diye konuştu.

Döviz kuru alım gücünün üstünde

Şu andaki döviz kurunun seviyesinin Türkiye’nin alım gücünün üstünde olduğunu düşüncesini ifade eden Kibar, “Bazı kısa, vadesi gelmiş yabancı sendikasyon kaynakların tekrar devreye alınmasından sonra TL’nin biraz daha kuvvetlenmesi gibi şahsi bir beklentim var. Çünkü bu döviz kuru Türkiye’deki realiteyi yansıtmıyor. Dolar kuru 4,6-4,7 lira düzeyindeyken sanayicimiz üretip ihracat yapabiliyordu. Rekabetçiydi. Ben turizm gelirlerinin eklenmesiyle yıl sonunda dolar kurunun ineceğini düşünüyorum. Onun için Hyundai olarak biz belli bir dengeyi gözetecek şekilde fiyat artışlarını mümkün olduğunca çok daha geriden yapmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Etiketler: kibar holding, ali kibar, vergi, otomotiv
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