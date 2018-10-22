Otomotivden imdat çığlığı

Eylül ayında yüzde 68 daralan otomotiv pazarındaki kayıpların ekimde de devam ettiği ve satışların geçen yıla göre yüzde 72 düştüğü belirtiliyor.

Hürriyet’in haberine göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu geçtiğimiz hafta ‘Acil önlem şart’ açıklamasıyla sektörün içinde olduğu zor durumu anlatmıştı. Bu açıklamanın sebebi kura bağlı artan fiyatlar ve faizler sonrası ocak-eylül döneminde yüzde 26 daralan pazarın en iyimser tahminle yılı yüzde 40 küçülerek tamamlayacak olmasıydı. Yani ODD’ye göre toplam satışlar yıl sonunda ancak 600 bin adetler seviyesine ulaşabilecek. Açıkçası bu öngörünün bile gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Zaten bu toplantının ardından yapılan yorumlarda da 600 bin adetlerin çok iyimser tahmin olduğu, pazarın 575 bin adetlere ulaşmasının bile bir önlem olmazsa mucize olacağı dile getiriliyor.

‘90. dakikada golü atmalıyız’

ODD’nin yıl sonu öngörüsünün gerçekleşmesi, hükümetin desteğine bağlı. Çünkü eylül ve ekimde 25 bin adetlerde kapatan pazarın kasım ve aralık aylarında 70+70 bin adetlerin üzerine çıkması gerekiyor ki, şu anki yüksek fiyatlar ve faizlerle bu pek mümkün gözükmüyor. Geçen yıl son 3 ayda 330 bin adede yakın otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı Türkiye’de şartlar böyle devam ettiği takdirde pazarın 120-130 bin adetlere gerileceğine kesin gözüyle bakılıyor. O yüzden satışların artması için acil müdahale gerekiyor. Sektör yetkilileri artık maçın sonuna gelindiğini ve devletin acil önlem alması gerektiğini belirterek, “90’ıncı dakikada golü atmalıyız” yorumunu yapıyorlar. Bu noktada ÖTV indiriminin tek çözüm olduğunu olmazsa son 2 ayda durumun çok daha vahim olacağından endişe ediliyor.