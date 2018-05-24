"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Otoriterleşme ekonomiyi de vuruyor

24 Mayıs 2018, Perşembe 02:03
EKONOMİDEKİ KÖTÜYE GİDİŞ SİNYALLERİNİ DURDURMAK İÇİN, İBREYİ ÂCİLEN HUKUK VE DEMOKRASİ YÖNÜNE ÇEVİRMEMİZ ŞART.

OHAL inadı sürdükçe

OHAL’İ uzatma inadından vazgeçilmeyip hukuk ve demokrasi ihlallerindeki ısrarın sürdürülmesine paralel olarak ekonomide bozulma işaretleri de endişe verici şekilde artıyor. Döviz kurlarındaki anormal yükseliş durdurulamıyor.

İlaç demokrasi

eski Bakan Ertuğrul Günay: “Âcil önlemlerin ilki, hukuk devletine dönmektir. Yargı üzerindeki vesayet sona ermeli, OHAL kalkmalı.” Kılıçdaroğlu: “Doların, dövizin ilacı demokrasidir, demokrasi olmadıkça dolar düşmez.”

***

The Times: otoriterleşme ekonomiyi de vuruyor

The Times gazetesinde yer alan haberde, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi, Türk ekonomisini de vurmaya başladı” denildi.

İngiliz gazetesi The Times, 24 Haziran’daki erken seçimleri ve TL’deki değer kaybını sayfalarına taşıdı. The Times’ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayınlanan haberde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili İzmir’de görülen dâvâda haklarında karar verilen 137 sanıktan 104’ünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da aktarıldı. “Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken, 100 subay mahkûm edildi” başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı; “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi Türk ekonomisini de vurmaya başladı. Lira, Erdoğan’ın geçen hafta içinde Londra’da yatırımcılarla bir araya gelmesinden bu yana üst üste rekor düşük düzeyleri gördü.

Bu açıklamalar ‘şok ve hayretle’ karşılandı

Erdoğan, hem yatırımcılarla yapılan özel bir toplantı hem de Bloomberg’e verdiği mülâkatta Merkez Bankası üzerinde kontrolün tamamını ele geçireceğini ve faiz oranlarını düşük tutacağını vaat etti. Reuters’a adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Türkiye’de faizleri düşük tutmanın yükselen enflasyonun dizginlenmesine yardımcı olacağı yönündeki değerlendirmelerinin toplantı odasında ‘şok ve hayretle’ karşılandığını söyledi.”

‘Kriz Erdoğan’a yakın medyada yer almıyor’

Haberde, “derinleşen krizin” devlete ait ve Erdoğan’a yakın olan basın organlarında yer almadığına da dikkat çekildi. BBC Türkçe’de yer alan haberde, Erdoğan’ın İsrail’e boykot uygulanabileceği yönündeki sözlerinin ise basında geniş yer bulduğuna dikkat çekilirken, bu tarz bir kararın alınması ve İsrail’in buna karşılık vermesi halinde Türk ekonomisinin bundan da zarar göreceği belirtildi. 

 

Etiketler: türkiye, türk lirası, dolar, euro, döviz, ingiltere, the times
Okunma Sayısı: 1351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.