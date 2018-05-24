EKONOMİDEKİ KÖTÜYE GİDİŞ SİNYALLERİNİ DURDURMAK İÇİN, İBREYİ ÂCİLEN HUKUK VE DEMOKRASİ YÖNÜNE ÇEVİRMEMİZ ŞART.

OHAL inadı sürdükçe

OHAL’İ uzatma inadından vazgeçilmeyip hukuk ve demokrasi ihlallerindeki ısrarın sürdürülmesine paralel olarak ekonomide bozulma işaretleri de endişe verici şekilde artıyor. Döviz kurlarındaki anormal yükseliş durdurulamıyor.

İlaç demokrasi

eski Bakan Ertuğrul Günay: “Âcil önlemlerin ilki, hukuk devletine dönmektir. Yargı üzerindeki vesayet sona ermeli, OHAL kalkmalı.” Kılıçdaroğlu: “Doların, dövizin ilacı demokrasidir, demokrasi olmadıkça dolar düşmez.”

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The Times: otoriterleşme ekonomiyi de vuruyor

The Times gazetesinde yer alan haberde, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi, Türk ekonomisini de vurmaya başladı” denildi.

İngiliz gazetesi The Times, 24 Haziran’daki erken seçimleri ve TL’deki değer kaybını sayfalarına taşıdı. The Times’ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayınlanan haberde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili İzmir’de görülen dâvâda haklarında karar verilen 137 sanıktan 104’ünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da aktarıldı. “Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken, 100 subay mahkûm edildi” başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı; “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi Türk ekonomisini de vurmaya başladı. Lira, Erdoğan’ın geçen hafta içinde Londra’da yatırımcılarla bir araya gelmesinden bu yana üst üste rekor düşük düzeyleri gördü.

Bu açıklamalar ‘şok ve hayretle’ karşılandı

Erdoğan, hem yatırımcılarla yapılan özel bir toplantı hem de Bloomberg’e verdiği mülâkatta Merkez Bankası üzerinde kontrolün tamamını ele geçireceğini ve faiz oranlarını düşük tutacağını vaat etti. Reuters’a adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Türkiye’de faizleri düşük tutmanın yükselen enflasyonun dizginlenmesine yardımcı olacağı yönündeki değerlendirmelerinin toplantı odasında ‘şok ve hayretle’ karşılandığını söyledi.”

‘Kriz Erdoğan’a yakın medyada yer almıyor’

Haberde, “derinleşen krizin” devlete ait ve Erdoğan’a yakın olan basın organlarında yer almadığına da dikkat çekildi. BBC Türkçe’de yer alan haberde, Erdoğan’ın İsrail’e boykot uygulanabileceği yönündeki sözlerinin ise basında geniş yer bulduğuna dikkat çekilirken, bu tarz bir kararın alınması ve İsrail’in buna karşılık vermesi halinde Türk ekonomisinin bundan da zarar göreceği belirtildi.