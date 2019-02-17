‘’ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarılacak”

Tüketicinin ödediği ÖTV oranı cep tele yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılabilir.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifiyle şu anda ithal cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarılabileceğini yazdı. Türkmen, “Eğer yeni telefon almayı düşünüyorsanız biraz acele edin” dedi. “Kanun teklifinin 9’uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif cep tele cellular telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının % 50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine imkan veriliyor” diyen Türkmen, “Kanun teklifinin 10’uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif cep tele (cellular telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde farklı dilimler ihdas edilmektedir” diye yazdı.

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