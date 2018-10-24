‘ÖTV ve KDV indirimi şart’

Dolar kurundaki artış nedeniyle beyaz eşyada yüzde 50 ile 68 arasında yapılan zamların satışları düşürdüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Geçtiğimiz yıla göre beyaz eşya satışları yüzde 16 oranında azalırken sadece Eylül ayında satışlar yüzde 37 düştü. Bu satışları artırmak ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak için beyaz eşya sektöründe yapılan kampanyalar yeterli değil. Beyaz eşya satışlarında geçen yılın seviyesine ulaşmak için 2017’de başarı ile uygulanan kısa süreli ÖTV indirimi yeniden getirilmeli” dedi.

Ekonomik daralmanın beyaz eşya ve mobilya başta olmak üzere ev eşyası satışlarını vurduğunu ifade eden Palandöken, “Son aylarda enflasyonda en çok göze çarpan kalemlerden biri ev eşyası grubu oldu. Geçtiğimiz yıla göre çamaşır makinesinin fiyatı yüzde 68, buzdolabının fiyatı yüzde 58 ve bulaşık makinesinin fiyatı yüzde 50 oranında arttı. Mobilya sektöründe ise kanepenin fiyatı yüzde 51, yatak odası takımının fiyatı yüzde 53 artış gösterdi. Dövizdeki dalgalanmalar ve enflasyondaki yükseliş, vatandaşların ev eşyasına olan talebini azalttı.’’ diye konuştu.

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