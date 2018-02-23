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Oyuncak devi battı: 200'den fazla mağaza kapanıyor

23 Şubat 2018, Cuma 17:36
Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketin tatil döneminde de beklediği hareketliliği bulamadığı belirtiliyor.

Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı.

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. New York Times'ın haberine göre, ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar iyi gelmeyince, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

Global Toy News analistlerinden Richard Gottlieb, "Rakamlar iyi değil. Dramatik iflas gerçekleşecek gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'DE DE VARDI

Toys R Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

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