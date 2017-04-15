Özel güvenlik şirketlerine sıkı denetim

Özel güvenlik şirketlerine yönelik geçen yılın başından bugüne kadar yapılan denetimlerde 3 milyon 866 bin 428 lira ceza verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde bin 390 özel güvenlik şirketi, 439 özel güvenlik eğitim kurumu, 319 alarm kurma ve izleme merkezi olmak üzere 2 bin 148 şirket bulunuyor.

Bu şirketlerden polis sorumluluk bölgesinde olanlarda 257 bin 735, jandarma sorumluluk bölgesindekilerde de 40 bin 837 özel güvenlik görevlisi çalışıyor.

Devletin sağladığı genel güvenliğe tamamlayıcı hizmetler sunan özel güvenlik şirketleri, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda polis başmüfettişleri ve valiliklerce denetleniyor.

Bu kapsamda, 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen denetlemelerde 258 polis başmüfettişi ve illerde özel güvenlik birimlerinden bin 300 polis memuru görevlendirildi.

Denetlemelerde karşılaşılan olumsuzluklar hakkında 478 adli ve bin 628 idari işlem yapıldı.

İdari işlemler kapsamında şirketlere 2016 başından bugüne kadar 3 milyon 866 bin 428 lira ceza uygulandı.