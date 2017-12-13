Özel sektörün kısa vadeli borcu 18 milyar dolar oldu

Özel sektörün geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 14,3 milyar dolar artarak 217,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 3,8 milyar dolar artarak 18,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 14,3 milyar dolar artarak 217,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 3,8 milyar dolar artarak 18,2 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 409 milyon dolar yükselirken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 6,4 milyar dolar artışla 30,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku 164 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,7 milyar dolar artarken, tahvil stoku 1,2 miyar dolar yükselişle 6,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar artışla 11,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar artışla 3,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.