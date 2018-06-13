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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Özel sektörün yurt dışı borcu arttı

13 Haziran 2018, Çarşamba 17:40
Özel sektörün Nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 20,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu ise 225,1 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün Nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 20,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 225,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, Nisanda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,6 milyar dolar artarak 225,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticarî krediler hariç) 1,8 milyar dolar yükselerek 20,1 milyar dolara ulaştı.      

KİM, NE KADAR BORÇLANDI?

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, Nisanda 2017 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar yükselişle 31,1 milyar dolara ulaştığı görüldü.      

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon dolar artarken, tahvil stoku 793 milyon dolar azalışla 3,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 537 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolara çıktı.      

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında ise Nisanda 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar artışla 12,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar yükselişle 4,6 milyar dolar oldu.                   

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 70,3 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından Nisanda 2017 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 2,6 milyar dolar artarak 156,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun ise 1,9 milyar dolar artarak 19,5 milyar dolara ulaştığı gözlendi.      

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225,1 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59’unun dolar, yüzde 34,6’sının avro, yüzde 4,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kısa  vadeli 20,1 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 45,2’si dolar, yüzde 31’i avro, yüzde 23,7’si Türk lirası ve yüzde 0,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.      

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun üzde 50,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 49,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76’sı finansal kuruluşlar, yüzde 24’ü ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.      

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 70,3 milyar dolar oldu.

AA

Etiketler: dış borç, merkez bankası
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