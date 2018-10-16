Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 219.4 milyar $

Özel sektörün Ağustos sonu itibariyle yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 17 milyar dolar ve 219.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Ağustosta bir önceki aya kıyasla 2.6 milyar dolar azalarak 219.4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticarî krediler hariç) 1 milyar 959 milyon dolar gerileyerek 17 milyar dolara indi. Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticarî krediler hariç) 1.6 milyar dolar azalış gösterdi

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