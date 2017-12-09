Palandöken: AVM servisleri, acilen kaldırılmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, AVM, süpermarket ve sosyete pazarlarının müşteri çekmek için kullandığı ücretsiz servis hizmetlerinin dolmuş, halk otobüsü ve taksici esnafına büyük zarar verdiğini belirterek, "Acilen kaldırılmalı." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, periyodik aralıklarla hareket eden AVM servislerinin, taşımacı esnafına rakip olarak çalıştıklarını ve onları zora soktuğuna işaret ederek, uygulamanın adil olmadığını vurguladı.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, bir hizmetin ücretsiz dahi verilse emsal değeri üzerinden ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp, devlete ödenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Ulaştırma Mevzuatı'na göre, AVM servislerinin tarifeli taşımacılık yapmaları nedeniyle ruhsat almaları da zorunlu." değerlendirmesinde bulundu.

"AVM servisleri denetime tabi değil"

Palandöken, büyük şehirlerdeki tüm AVM, süpermarket ve sosyete pazarlarının müşteri çekmek için kullandığı ücretsiz servis hizmetlerinin dolmuş, halk otobüsü ve taksici esnafına büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar AVM'ye gitmese bile ücretsiz servisleri ulaşım aracı olarak kullanmayı alışkanlık haline getiriyor. Kaçak olarak faaliyet gösteren bu servisler, acilen kaldırılmalı. AVM servisleri hiçbir denetime tabi tutulmuyor. Bu konuda bazı düzenlemeler yapıldı, ancak AVM'ler haksız taşımacılık faaliyetlerine devam ediyor. Bu haksızlığın bir an evvel önlenmesini bekliyoruz."