Palandöken'den fedakârlık çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kâr yerine fedakârlık etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektörün bankalar olduğuna işaret ederek, bu kurumların Ocak-Ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.6 artarak 156.6 milyar liradan 221.8 milyar liraya çıktığını bildirdi. Yüksek kredi faizlerinin, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zorladığına dikkati çeken Palandöken, “Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kâr yerine fedakârlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacak. Dolayısıyla bankalar vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler” değerlendirmesinde bulundu.

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