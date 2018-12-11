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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Palandöken'den 'kredi kartı' uyarısı

11 Aralık 2018, Salı 14:22
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartları limitlerini doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşları gereksiz alışveriş yaparak yeni yıla borçlu girmemeleri yönünde uyardı.

Türkiye'de kişi başına en az 2 kredi kartı kullanıldığını aktaran Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartlarını doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı. Kredi kartı ile yapılan alışverişler bedava gibi düşünülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşlara kredi kartı talep ederken limitlerini bütçelerine göre talep etmesini tavsiye etti. Bankalardan da kredi kartı verirken daha seçici olmalarını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Kredi kartı alacak vatandaşların aylık geliri belirlenmeli ve limitleri gelire bağlı olarak artırılmalı. Vatandaşlar da kredi kartı limitlerini doldurup borç batağına batmamak için ihtiyaç dışı ürün satın almamalı. Özellikle ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde herkes tasarrufa gitmeli ve ölçülü alışveriş yapmalı."

AA

Etiketler: tesk, palandöken, kredi kartı
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