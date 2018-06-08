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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Palandöken: Derdi günden güne büyüyen meslek kolu ''bakkallık''

08 Haziran 2018, Cuma 18:05
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "415 esnaf meslek kolu içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen meslek kolu bakkallıktır. En önemli sorunlarından biri AVM ve zincir marketlerle yapılan mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bakkalların sorunlarına değinerek, Bakkallar ve Bayiiler Federasyonu başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

AA

Etiketler: bendevi palandöken
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