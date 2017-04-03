Palandöken: Esnafın mağduriyeti büyük

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1982-2000 yılları arasında vergi, sicil ve oda kaydı bulunan ancak Bağ-kur’a kayıt yaptırmamış olan esnafların mağduriyetinin büyük olduğunu söyledi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele ile sigorta prim ve günleri hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların sigorta primlerinin arttırılıp Bağkurlu sigortalıların prim günlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. 1982-2000 yılları arasında vergi, sicil ve oda kaydı bulunan ancak Bağ-kur’a kayıt yaptırmamış olan esnafların mağduriyetine dikkati çeken Palandöken, ‘1982-2000 yılları arasında Bağ-Kur’a kayıt yaptıramamış olan esnafımızın mağduriyeti çok büyüktür. Nitekim kurumun o tarihte kayıt yaptırmamış olan esnafları resen kayıt etme zorunluluğu da vardır. Esnaflarımıza bu borçlanmanın sağlanması için son bir kez hak tanınması büyük ihtiyaçtır” dedi.

ESNAF EKONOMİNİN BAROMETRESİDİR

Ağustos 2016 itibariyle iş yerlerindeki kayıt dışı istihdam oranının yüzde 56,1 olduğunu bildiren Palandöken, “Bu yılki mücadelemiz, çalışma hayatının kanayan yarası olan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Herkesin bildiği üzere esnaf ve sanatkârlarımız ekonominin barometresi ve temel taşıdır. Ülkemizde 27 milyon 500 bin kayıtlı istihdam bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 15 milyonluk kesimi ise 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmaktadır” şeklinde konuştu. Palandöken esnafların yanlarında 1-2 kişi çalıştıran mikro işletmeler olduğunu hatırlatarak istihdama esas katkıyı yanlarında çalıştırdıkları çırak ve kalfalarla sağladıklarını kaydederek “Sigorta primlerine verilen teşvikin işletmelerin kayıtlı şekilde istihdam ettikleri çalışan sayısıyla doğru orantılı olarak arttırılması halinde, kayıt dışının azalacağı ortadadır” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören