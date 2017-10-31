Palandöken uyardı: Akaryakıt zammı enflasyonu arttırır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıtın üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, ‘’Aksi halde bu zamlar hem ekonomik büyümemize büyük bir sekte vurur, hem de enflasyonda büyük bir artışa neden olur.” dedi.

Benzin ve motorine yapılan büyük zammı eleştiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı. Özellikle motorine yapılan 17 kuruşluk zam, esnafa ve çiftçiye büyük bir darbe olur” dedi. Esnafın ve çiftçinin yapılan bu zammı kaldıramayacağını belirten Palandöken, “Benzinin litre fiyatı 5,50, motorinin ise 4.96 TL oldu. Esnafın ve çiftçinin en büyük maliyet kalemi motorin. Esnaf da çiftçi de 5 liralık motorin fiyatının altından kalkamaz. Artık bıktık zam yapmayın demekten” diye konuştu.

“Esnafa da vergisiz akaryakıt verilmeli”

Yapılan son zamdan sonra benzin ve motorinde vergi indirimi yapılmasının artık zorunlu hale geldiğinin dile getiren Palandöken şunları söyledi: “Benzin fiyatının yüzde 60’ı, motorinin de yüzde 66’sı vergi. Akaryakıtta KDV oranı yüzde 18 ve her zammın yüzde 18’i kadar vergi de artıyor. Deniz ve hava taşıtları vergisiz motorin alırken esnafın yüzde 66 vergi ödemesi Anayasamızın hem eşitlik ilkesine hem de ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ şeklinde ifade edilen 173. maddesine aykırı. Esnafımıza da deniz ve hava yollarında olduğu gibi ticari (vergisiz) akaryakıt temin edilmeli veya akaryakıtın üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Aksi halde bu zamlar hem ekonomik büyümemize büyük bir sekte vurur, hem de enflasyonda büyük bir artışa neden olur.”dedi.

Vatandaşın sırtına 3 milyar 600 bin lira vergi

CHP’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’de akaryakıttan yüzde 60’ın üzerinde vergi alındığını, benzin ve mazota yapılan zamların asıl itibari ile vergi zammı olduğunu, benzine önceki gün yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon lira daha fazladan vergi bindiğini söyledi. Erdoğdu, benzine 25 Ekim’de yapılan 9 kuruşluk zamma ek olarak, yarından geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorine de 17 kuruş daha zam yapıldığına işaret ederek, “Son 5 günde yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon TL vergi daha bindi. Eğer yıl sonuna kadar benzine zam yapılmazsa vatandaşlar 3 milyar 600 milyon TL daha fazladan vergi ödeyecek. Ama AK Parti’nin uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını bahane ederek neredeyse her hafta zam yaptığını göz önüne alırsak, vatandaşın sırtına binecek vergi yükünün daha da ağırlaşacağını tahmin etmek zor değil” dedi.

Ankara - Recep Gören