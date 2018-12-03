"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Pancar üreticisi kota mağduru

03 Aralık 2018, Pazartesi 19:01
Kütahya’nın Aslanapa, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçesindeki yüzlerce pancar üreticisi kota mağduru oldu.

Şeker Fabrıkası’nın kota yaptırımlarıyla bankalara olan kredi borçlarını ödeyemediklerini, pancar üretiminden para kazanamadıklarını belirten çiftçiler, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy’de bir araya gelip yapılan yanlış uygulamaları protesto etti. Sözcü’de yer alan habere göre, Aslanapa Esenköy Muhtarı Hasan Özkul, 800 ton üretim yapması gerekirken hava şartları ve aşırı yağışlardan dolayı 650 ton üretebildiğini, geriye kalan 150 ton eksik kota yüzünden Kütahya Şeker Fabrikası’nın kendisine 20 bin TL ceza uygulayacağını belirtti.

Özkul, ”Son yıllarda Kütahya Şeker Fabrikası’nın bize uyguladığı yaptırımlar nedeniyle para kazanamaz hale geldik. Mevcut olan kota üzerinden zaten yüzde 5’ini kesiyor. Yüzde Üretimde yüzde 10 artı eksi yanılma payı vardı onu da kaldırdı. Bana 20 bin TL kota eksiğimden dolayı ceza kesilecek. Zaten kazandığım 2 bin TL yıllık olarak. Bu uygulamalardan dolayı pancardan zarar eder hale geldik. Artık para kazanamıyoruz. Başka fabrikalar aldığımız duyumlara göre 1 ay sonra ürün parasının tamamını ödemiş olacak, biz ise halen söküm avansı bekliyoruz. Ürün parasını almayı bıraktık söküm avanslarımız bile verilmedi” dedi.

‘5 bin ton pancar hâlâ bekliyor’

Muhtar Özkul, ”Kış kapıda ve yaklaşık 5 bin ton pancarımız Adaköy’ümüzde halen bekliyor. Söküleli bir buçuk iki ay gibi bir zaman oldu. Burada durduğu sürece haliyle pancarda eksilme oluyor fire veriyor. Öte yandan polar oranların da da sıkıntı oluyor. Bakanlığımızdan sorunlarımızla ilgili acil yardım bekliyoruz” diye konuştu. Adaköy Muhtarı Adil Çetin de yaptığı açıklamada, ”Bölgemizde en çok pancar üreten köy Adaköy. Fabrikanın keyfi ve bize göre yanlış uygulamalarından dolayı mağdur durumda çiftçimiz. Bakanımıza seslenip bu konuya el atmasını istiyoruz. Bölgede üretim yapan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlıktan acil destek istediler.

Etiketler: pancar, çiftçi, şeker, fabrika
Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barselona Belediyesi'nden İsrail'e Gazze tepkisi

    Ankara'da doğalgaz patlaması

    Vali tekerlekli sandalye ile 'Engelsiz Samsun Yürüyüşü'ne katıldı

    Tiran’da Mevlid-i Nebi Kur’an’la kutlandı

    Pancar üreticisi kota mağduru

    Juncker'in Paris ziyaretine 'sarı yelekliler' engeli

    Mezun çok, atama yok

    Hep hakkı dillendireceğiz

    Mahmud Abbas, Papa ile Filistin'i görüştü

    Cezayir'de Suudi Veliaht Prens'i karşılayan başbakana tepki

    Saadet Partisi'nden: İş çıkışı metrobüs durağına koşalım

    ABD'den gelen 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı çıktı

    NATO, Rusya gündemiyle toplanacak

    'Dünyada 300 bin çocuk yalnız ve kimsesiz'

    Emniyet ve jandarmaya motosiklet takviyesi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

    YÖK'ten engellileri eğitime kazandıran üniversitelere ödül

    Malezya'da yolsuzluk iddiaları ders kitaplarına konu olacak

    Hakim ve savcılık sınavında 70 puan barajı gündemde

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Cumhur ittifakı” çarkı
    Yeni Asya'dan Size

    Medyanın derin krizi ve Yeni Asya
    Hasan GÜNEŞ

    Medya ve deccal
    M. Said ZEKİ

    Hukuk ve umut
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın rahmanî yönü nasıl anlaşılır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Üç önemli tuzak
    Genel

    Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları - 2
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur bu zamanın yarasına tiryak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.