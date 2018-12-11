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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Pansuman değil, kalıcı tedavi lazım

11 Aralık 2018, Salı 17:03
TÜRKONFED Yönetim Başkanı Orhan Turan, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamını değerlendirirken, “Ekonomide ‘geçici pansumanlara değil’ aksine ‘kalıcı tedaviye’ ihtiyacımız var’’ dedi.

Cari açık 39 milyar 403 milyon dolar

Büyümeden daralmaya

Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi

Yeni bir büyüme modeline geçelim

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Başkanı Orhan Turan, iyileşme için hem ekonomik hem de demokratik alanda yapısal reformlara imza atılması gerektiğini söyledi. Tek başına ekonomik göstergeleri, ekonomik tedbirlerle güçlendirmenin mümkün olmadığını belirten Turan, “Ağustos, Eylül aylarında lirada yaşanan değer kaybı, özellikle inşaat ve makine yatırımlarındaki daralma ve sanayi üretimindeki yavaşlama ile birlikte yüzde 1.6 olarak gerçekleşen üçüncü çeyrek büyüme verisi, uzun süredir sürdürülebilirliği tartışılan ekonomik büyüme modelinde değişiklik işaretleri göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Büyümenin itici gücünün iç tüketim değil; net ihracat verileri olması önemli. Beklentilerin altında gerçekleşen bu büyüme oranı ile Türkiye’nin yılı artık yüzde 3’ün altında bir büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz.’’ dedi.

‘Yatırımcı güveni sağlamalı’

Turan, yatırımcı güveninin sağlanması gerektiğini belirterek, “Yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki Türkiye’nin, uzun vadeli rekabetçilik için, yatırımlarını en verimli olduğu alanlara kaydırması ve yatırımcı güvenini hem bugün hem de yarınlar adına sağlaması kritik. TÜRKONFED olarak, Türkiye ekonomisinin geçmişte olduğu gibi, yüzde 5 ve üstünde büyüme oranlarına imza atabilecek nitelik ve güçte olduğunu biliyoruz.  Enflasyondan büyümeye, şu an yaşamakta olduğumuz ve ara sıra ateşimizi de yükselten kronik hastalığımızın dermanının ise doğru teşhis ve doğru tedavi olduğunu düşünüyoruz. Ekonomide ‘geçici pansumanlara değil’ aksine ‘kalıcı tedaviye’ ihtiyacımız var.  Ekonomide yavaşlama sinyalinin en çok KOBİ’lerimizi etkileyeceği de açıktır. Ülkenin can damarları olan KOBİ’lerimizin kırılgan yapılarını güçlendirecek adımlar atılması hayati önemdedir.’’ ifadelerini kullandı.

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Ekonomik durgunluk ufukta

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3. çeyrek verilerini açıklanmasının ardından, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi Türkiye’de ekonominin gidişatına ilişkin bir yazı kaleme aldı. BBC Türkçe’nin aktardığı haberde, “Türkiye’de para birimindeki kriz yüksek enflasyon oranını tetikledikten ve tüketici talebini azalttıktan sonra, 3. çeyrekte ekonomik büyüme yavaşladı. Böylece ülkenin resesyona (durgunluk) girme ihtimalini artırdı” yorumu yapıldı. Gazete, 3. çeyrekte ekonominin çeyrek bazında yüzde 1.1 küçüldüğünü, bunun de teknik olarak ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. Ekonomistlerin gelecek yıl Türkiye’nin durgunluğa girmesini bekledikleri belirtilen haberde, Moody’s kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2 küçülmesini beklediği de kaydedildi.

 

 

Etiketler: büyüme, kriz, orhan turan
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