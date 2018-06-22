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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Patates-soğan ithal edilecek

22 Haziran 2018, Cuma 00:10
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye’nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye’nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı.  Özel bir haber kanalına açıklamalarda bulunan Zeybekci, “Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele” dedi. Soğan ve patates fiyatında yükselişe değinen Zeybekci, “Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye’ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktardabir paket şeklinde olacak.” diye konuştu.

Patates ekim alanı azaldı

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üretim maliyetlerindeki artış ve geçen yıllara oranla ekim alanlarının azaldığına dikkati çekerken, patates fiyatlarının da bu nedenle arttığını söyledi. Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı’nın merkez ve köylerinde Nisan ayı başında ekimi yapılan patatesin 20 gün içinde hasadının başlaması bekleniyor. Üretim maliyetleri artan patatesin ilçedeki ekim alanları, son 3 yılda önemli ölçüde azaldı. 2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu yıl ise 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılırken, üretimin de buna paralel düşmesi bekleniyor.

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Yıldırım: Spekülasyondan öte değil

Başbakan Binali Yıldırım, Mayıs ve Haziran arasında patates fiyatının yüzde 94, soğan fiyatının yüzde 212’lik artışı hakkında konuştu. Başbakan Binali Yıldırım katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, ‘’Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor. Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

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Tıklayınız:

''40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi''

Kim doğru söylüyor?

Soğan % 212 arttı

Üretici de, tüketici de mağdur

 

Etiketler: patates, soğan
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