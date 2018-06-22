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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Patates ve soğan da suçlu bulundu

22 Haziran 2018, Cuma 18:30
Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, “Seçim arefesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alâkası yok. Yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur” dedi.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul fiyat seviyesinin görüleceğini ifade etti.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yükselen veya düşen meyve ve sebze fiyatlarından hiçbir hükümetin sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Seçim arefesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alâkasının olmadığını vurgulayan Akbaş, “İstese de müdahale edemez. Yapacağı tek şey böylesi artışlara karşı ithalat izni çıkararak piyasayı dengelemektir ki ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Faruk Akbaş, soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin sebeplerine ilişkin olarak da şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar etmesi nedeniyle bu yıl tercih edilmemesi, hasat döneminde aşırı yağmur yağmasından dolayı hasat yapılamaması, bu nedenle tarladaki ürünün çürüyerek telef olması piyasanın ihtiyacının karşılanmamasına neden olmuştur. Bu nedenle yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır.”

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Yabancı yatırımda sert düşüş

Türk ekonomisiyle ilgili belirsizlikler yabancı yatırımları da olumsuz etkiliyor. Türkiye 2017’de yabancı yatırımlarda son 8 yılın en kötü yılını yaşadı. Yabancı Sermaye Derneği’nin (YASED) raporuna göre Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2016’ya göre yüzde 19 düşerek 10 milyar 800 milyon liraya geriledi. 2015’e göre ise yabancı yatırımlarda düşüş yüzde 40’ı buldu. Geçen yıl özellikle istihdamın can damarı olan sanayi sektörüne giriş yapan yabancı yatırımlarda yaşanan önemli azalış dikkat çekti. İmalat sektörüne giriş yapan yabancı yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 44 geriledi.

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Tıklayınız:

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Patates-soğan ithal edilecek

''40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi''

Kim doğru söylüyor?

Soğan % 212 arttı

Üretici de, tüketici de mağdur

AA

Etiketler: soğan, patates, zam, fiyat artışı
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