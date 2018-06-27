Patatesi Suriye'den ithal edeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den ithal edilmesine izin verdiklerini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 1'ini geçmemek kaydıyla Suriye'de Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Zeybekci, "Hangi alanda olursa olsun spekülasyonlara izin vermeyeceğiz" derken, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi.

Zeybekci, kurdaki dalgalanma ve faizler konusunda da "Önümüzdeki süreçte TL'nin değeriyle spekülatif bir şekilde oynanması, aradaki dalga boyları kadar yüksek spekülatif karlar ve rantlar elde edilmesi dönemi artık bitecektir. Kur da faiz oranları da makro ekonomik sonuçlara uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMEMESİ DÜNYANIN SONU DEĞİL'

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de konuşan Zeybekci şunları söyledi:

"Yeni imzaladığımız anlaşma en modern serbest ticaret anlaşmalarından birisi. Bu anlaşmanın bir önemi de Gümrük Birliği'nden daha liberal bir anlaşma olmasıdır. Gümrük birliği güncelleme süreci bir fırsat sunuyorz. Biz resmi müzakerelere başlamaya hazırız ancak gümrük birliği güncellenmezse dünyanın sonu değil".