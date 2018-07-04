Patateste ‘yerli ithalat’ iddiası yalanlandı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Suriye’den ithal edilen patetesin aslında Türk patatesi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin’de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patateslerin, piyasadaki fiyatların regüle edilmesi amacıyla yurt içinde anlaşmaya varılan marketlere uygun fiyatla satıldığı vurgulanan açıklamada, “Bu satışlar ve ülkemizde hasat edilen yeni ürünlerin arzıyla beraber piyasadaki patates fiyatlarının gerilediği görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

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