Pazardaki balık fiyatları, hali 3’e katlıyor

Antalya Balıkçı Hali’nde hamsi ve Akdeniz balıklarının sezonu açıldı.

T24’te yer alan habere göre, haldeki fiyatlarla semt pazarları ve marketlerin fiyatını karşılaştıran Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, “Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatın çok yüksek olduğu algısı yanlış. Pazar ve market fiyatları, hal fiyatlarını 3’e katlıyor” dedi. Semt pazarındaki bazı balık türlerinin fiyatlarının haldekilerin 3 katı olduğu görüldü. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, toptancı hallerindeki komisyonculuğun kaldırılmasını öngören yeni hal yasasından yakındı. Başkan Demir, toplumda yanlış bir algı olduğuna dikkati çekti. Balık halindeki fiyatla pazar ya da market arasındaki fiyat farkının yerine göre 3 ya da 5 katına çıktığını kaydeden Demir, “Fiyatlarımız genel olarak iyi. Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatların çok yüksek olduğu algısı yanlış. Buradaki fiyatları da pazardaki fiyatları da biliyorum. Pazar ve marketlerdeki balık fiyatları, bizim fiyatları 3’e katlıyor. Biz hamsinin kilosunu 2- 3 TL’den satarken, pazar ve markette 15-20 TL’den aşağı olmuyor. Perakendecilere pahalı denildiğinde de suçu toptancılara atıyorlar. Ancak böyle bir durum yok” diye konuştu.