'Pembe Yıldız' dudak uçuklatan fiyata yeni sahibini buldu

Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Sotheby’s Müzayede Evi, 59,6 karatlık oval "Pembe Yıldız"ın Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada 71,2 milyon dolara satıldığını açıkladı. Şimdiye kadar açık artırmada en yüksek fiyata satılan elmas yüzüğün yeni sahibi, müzayedeye telefonla katılan Hong Konglu mücevher firması Chow Tai Fook oldu. De Beers şirketi tarafından 1999'da Güney Afrika'daki bir madenden çıkarılan Pembe Yıldız'a 60 milyon dolar değer biçilmişti. Yontulmadan önce 132,5 karat olan elmasın kesimi, 20 aydan uzun sürmüştü. Bilinen en büyük canlı pembe renkte elmas olarak tanımlanan Pembe Yıldız, 29 Mayıs 2003'te Monaco'da düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtılmıştı. AA

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