Perakende ve toptan fiyatlar da zamlandı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 10,00 toptan fiyatlar ise yüzde 13,18 arttı.

İstanbul'da ekimde fiyatlar, bir önceki aya kıyasla perakendede yüzde 1,94, toptanda ise yüzde 0,08 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1.94, toptan fiyatlar ise yüzde 0,08 arttı. İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Ekim ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 9,03, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,54 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar ekimde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10, toptan fiyatlar ise yüzde 13,18 artış kaydetti.

Sektörler bazında değişim oranları

Ekim 2017’de perakende fiyatlar, bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 7,71, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,59, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, gıda harcamalarında yüzde 1,43, konut harcamalarında yüzde 0,87, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,64, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,20, diğer harcamalar grubunda ise yüzde 0,16 artış gösterdi.

Aynı dönem itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 2,95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,76, mensucat grubunda yüzde 0,29 arttı. Söz konusu dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,07 azalış olurken, inşaat malzemeleri grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

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