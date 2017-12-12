Petrol 2.5 yılın zirvesinde

İngiltere'nin en yüksek kapasiteli petrol boru hattı Forties'in planlanmamış şekilde bakıma alınması sonrası petrolün varil fiyatı 63 dolardan 65 doların üzerine tırmandı.

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2015'ten bu yana ilk kez 65 doların üzerine çıktı. Petrol dün güne 63 dolar seviyesinde başlamıştı. Petrol fiyatında yaşanan sert yükselişe Kuzey Denizi'ndeki Forties petrol boru hattının onarım için önceden planlanmamış şekilde kapatılması etkili oldu. Ciddi miktarda bir petrolün piyasaya akışının kesileceği endişesiyle fiyatı artan Brent petrol saat 07:50'de 65.36 dolardan işlem gördü. Tespit edilen çatlaklar nedeniyle onarıma alınan Forties boru hattı günde 450 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip ve İngiltere'nin en yüksek kapasiteli petrol boru hattı.

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