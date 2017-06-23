Petrol 45 dolara düştü, hala pompaya yansıtılmadı

​PETROLÜN varil fiyatının dünyada her geçen gün hızla düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyada petrolün varil fiyatı 45 seviyesine indi. Ancak tüm taleplerimize rağmen bu düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına yeteri kadar yansımaması dikkati çekiyor. Benzine geçen hafta 15 kuruş indirim yapıldığı halde motorinin fiyatı değişmedi. Bugün itibariyle benzine 15 motorine ise en az 25 kuruş indirim yapılmalıdır” dedi.

"TAVAN FİYAT ARTIK KAÇINILMAZ OLDU"

Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasasında devam eden arz fazlası nedeniyle 45 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve sürekli düşüş trendi içerisinde olduğunu ifade eden Palandöken, “Dünyada hızla düşen petrol fiyatlarının ülkemizde tüm uyarılara rağmen düşmemesi artık düşündürücü olmaya başladı. Sadece petrol fiyatları da düşmüyor. Buna paralel olarak dolar kuruda aynı şekilde düşüyor. Ama nedense fiyatlar çıktığı zaman jet hızıyla zam yapanlar inince tüm talep ve uyarılara rağmen petrolde indirime gitmiyorlar. Artık tavan fiyat uygulaması kaçınılmaz oldu” diye konuştu.

"ASIL İNDİRİM MAZOTA YAPILMALI"

Geçen hafta benzinin litre fiyatı toplam 15 kuruş ucuzladığını ancak motorine indirim yapılmadığına da dikkat çeken Palandöken, “Benzin ve mazot her ikisi de ham petrolden üretiliyor. Birisine indirim yapılırken diğerine neden indirim yapılmıyor buna bir açıklık getirilmeli. Çünkü bugün esnaf ve sanatkar ile çiftçimizin en çok kullandığı yakıt tipi mazot olduğu için ulaşımdan gıdaya varıncaya kadar her ürünün fiyatını olumsuz etkiliyor. Bu da enflasyonun artmasına sebep oluyor. Enflasyonun düşmesi ve halkın daha ucuz ulaşım ve gıda ürünlerinden faydalanmasını istiyorsak en çok indirim motorine yapılmalı. Mazota yapılacak indirim halkın yaşam kalitesini artırır, yoksulluğun önüne geçer. Onun için zaman kaybedilmeden artık tavan fiyat uygulamasına geri dönülmelidir" şeklinde konuştu.