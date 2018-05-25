"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Piyasa yarın ne olacağını bilmiyor

25 Mayıs 2018, Cuma 14:23
"Seçimlerden sonra kim yönetimde olursa olsun çok büyük zam ve vergi artışları bizi bekliyor" diyen ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, "Piyasa yarın ne olacağını bilmiyor" tesbitini yaptı. Kahveci'nin Karar'da yayınlanan bugünkü (25 Mayıs 2018) yazısının bir bölümü şöyle:

"Bugün en büyük sorun seçimlerden sonra ne olacağı konusu. Bir kere herkes bilsin ki, seçimlerden sonra kim yönetimde olursa olsun çok büyük zam ve vergi artışları bizi bekliyor. Ama asıl sorun seçimlerden sonra ne olacağı konusu? Yani nasıl bir ekonomik model uygulanacağı meselesi...

Mesela,

1- Merkez Bankası bağımsız mı olacak? Başkan’ın teorilerini mi uygulayacak? Sorumlu kim olacak? Vs vs

2- Yeni bir para mı gelecek? Yerli ve milli paramız mı olacak? Altına dayalı bir para sistemi mi uygulayacağız? Eğer yeri ve milli paramız olacaksa TL ne olacak? TL’ye yatırım yapan yabancıların durumu ne olacak? vs vs vs

3- Ekonomiyi kim yönetecek? Kabine mi? yoksa danışmanlar mı? Yoksa sorumlu kabine ama fikirler danışmanlardan mı gelecek?

4- Yönetim deyince elbette bunun faiz-enflasyon teorisi de akıllara takılıyor. Acaba yüksek faiz enflasyonu yükseltir teorisi ile yeni hedefler mi belirlenecek?

Kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum: Ben siyasi partiler ve yönetim adaylarının yerinde olsaydım 10-20-50 yıl sonrasının hedefleri ile avunacağıma, hemen yarının planlarını sunardım.

Hemen 1 ay sonra ne yapacağımı somut anlatırdım. Hemen 3 ay içinde de neler yapacağımı adım adım somut anlatırdım.

Bakın Merkez Bankası faizleri 300 baz puan artırdı ama dolar sadece durdu.

Düşmedi bile.

Çünkü piyasa yarın ne olacağını bilmiyor. Yarın gerçekten nasıl bir teori bizi bekliyor?

Piyasa uzaklara bakarak bununun ucundaki gerçeklerden kopmak istemiyor. Fiyatları da ona göre yapıyor.

Bilmem anlatabildim mi?"

Etiketler: ibrahim kahveci, piyasalar
Okunma Sayısı: 1258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.