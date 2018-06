"Seçimlerden sonra kim yönetimde olursa olsun çok büyük zam ve vergi artışları bizi bekliyor" diyen ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, "Piyasa yarın ne olacağını bilmiyor" tesbitini yaptı. Kahveci'nin Karar'da yayınlanan bugünkü (25 Mayıs 2018) yazısının bir bölümü şöyle:

"Bugün en büyük sorun seçimlerden sonra ne olacağı konusu. Bir kere herkes bilsin ki, seçimlerden sonra kim yönetimde olursa olsun çok büyük zam ve vergi artışları bizi bekliyor. Ama asıl sorun seçimlerden sonra ne olacağı konusu? Yani nasıl bir ekonomik model uygulanacağı meselesi...

Mesela,

1- Merkez Bankası bağımsız mı olacak? Başkan’ın teorilerini mi uygulayacak? Sorumlu kim olacak? Vs vs

2- Yeni bir para mı gelecek? Yerli ve milli paramız mı olacak? Altına dayalı bir para sistemi mi uygulayacağız? Eğer yeri ve milli paramız olacaksa TL ne olacak? TL’ye yatırım yapan yabancıların durumu ne olacak? vs vs vs

3- Ekonomiyi kim yönetecek? Kabine mi? yoksa danışmanlar mı? Yoksa sorumlu kabine ama fikirler danışmanlardan mı gelecek?

4- Yönetim deyince elbette bunun faiz-enflasyon teorisi de akıllara takılıyor. Acaba yüksek faiz enflasyonu yükseltir teorisi ile yeni hedefler mi belirlenecek?

Kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum: Ben siyasi partiler ve yönetim adaylarının yerinde olsaydım 10-20-50 yıl sonrasının hedefleri ile avunacağıma, hemen yarının planlarını sunardım.

Hemen 1 ay sonra ne yapacağımı somut anlatırdım. Hemen 3 ay içinde de neler yapacağımı adım adım somut anlatırdım.

Bakın Merkez Bankası faizleri 300 baz puan artırdı ama dolar sadece durdu.

Düşmedi bile.

Çünkü piyasa yarın ne olacağını bilmiyor. Yarın gerçekten nasıl bir teori bizi bekliyor?

Piyasa uzaklara bakarak bununun ucundaki gerçeklerden kopmak istemiyor. Fiyatları da ona göre yapıyor.

Bilmem anlatabildim mi?"