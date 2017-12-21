Piyasada 1 milyon adet ‘Türkçe Olimpiyatları’ parası var

Darphane, tedavülde 1 milyon adet ‘Türkçe Olimpiyatları’ madeni parası olduğunu açıkladı.

2012 yılında Gülen Cemaati’nin düzenlediği ‘Türkçe Olimpiyatları’nın 10’uncu yılı nedeniyle basılan hatıra parasının arka yüzünde ‘Türkçe Olimpiyatları’ logosu bulunuyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, hatıra parasıyla ilgili, “Her yıl büyük bir heyecanla bekler hale geldiğimiz Türkçe Olimpiyatları’na biz de bastırdığımız bu paralarla destek veriyoruz” demişti.

‘Geçerliliği neden iptal edilmemekte?’

CHP’li vekil Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde ’15 Temmuz hatırası’ madeni paraların sayısını sordu.

Darphane tarafından hazırlanan cevap metninde, “2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle tedavülde toplam 1 milyar 468 milyon 707 bin 512 adet 1 Türk Lirası bulunmaktadır. Bu miktara; 70 milyon adet 15 Temmuz tedavül hatıra parası, 1 milyon adet Sayıştay hatıra parası ve 1 milyon adet Türkçe Olimpiyatları hatıra parası da dahildir” denildi.

Bu paraların şu an tedavülde olmasının AKP adına ‘utanç’ olduğunu söyleyen CHP’li Tüm, şöyle devam etti: “‘Türkçe Olimpiyatları’ parası tedavülde olmasının gerekçesi nedir? Bu paralar ‘muhtelif alanda ün yapmış’ hangi Türk büyüğünü anmak içindir? Bu paraların geçerliliği neden iptal edilmemektedir?”