'Piyasada nakit sorunu var'

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Savcı, 'Böyle bir faiz ortamında yeni yatırım çok zor. Türkiye’nin minimum yüzde 5 büyümesi gerekiyor' dedi.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, piyasanın nakit sorununun çok kritik olduğunu vurgulayarak, bankaların iş dünyasına ve KOBİ’lere musluğu açması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Savcı, işletmelerin yüzde 95’e yakınının kurulduktan kısa bir süre sonra battığını, girişimcilerin önünü açacak politikaların diyazn edilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Genç iş insanları olarak her zaman pozitif olmaya çalıştıklarını anlatan Savcı ile, girişimcilerin sorunları ve çıkış yollarını konuştuk.

Bedel Ödenecek

Ekonomide bir kriz durumu yaşanıyor, genç iş insanları bundan nasıl etkileniyor nasıl mücadele ediyorsunuz?

"Piyasalar dalgalı. Biz genç iş dünyası olarak her zaman pozitif bakmak zorundayız. Bardağın dolu kısmının içinde yaşamı kurguluyoruz. Frene basarak bir arabayı ilerletemezsiniz, bizim işimiz gaz. Ama gaza da sonuna kadar basarsanız kaza yaparsınız, bunun bir dengesi var. Biz de olabildiğince o dengenin korunarak götürülmesinden yanayız. En zorlu dönemlerden geçerken bile dernek olarak birçok projeyi ortaya koyduk. Bu çalkantılı dönemler gelip geçici. Türkiye belki bu yıl yüzde 2-3 büyüyecek. Gelecek yıl ise büyüme yüzde 0-0.6 seviyesinde olacak."

"Daha çok çalışmamız gerekiyor"

Piyasada ne tür riskler görüyorsunuz?

"Şimdi bardağın boş tarafına bakalım. Türkiye’nin minimum yüzde 5 büyümesi gerekiyor. Bu olsa bile Türkiye yatay gidiyor demektir. Bunun çok daha üstünde büyümemiz gerekiyor. Yüzde 0.6 büyüme hiç iyi bir şey değil. Faiz iyi görünmüyor. Ama yüksek faize bakarak da işimize ahlanalım vahlanalım diyecek halimiz yok. KOBİ segmentine likidite sağlanabilmesi için yeni bir öneri seti ortaya konulmalı. İhracat teşvikleri olmalı. Piyasaya nakit sağlayacak estrümanların ortaya konmalması şart. Ne olursa olsun bu ülkenin sahibiyiz. Çalkantı olduğunda bırakıp gidecek halimiz yok. İşimizin başındayız her gün sorunlarımızla mücadele ediyoruz. İş dünyasının da siyasetçinin de yaptığı hata varsa nihayetinde bunları hep beraber göğüslüyoruz.

Ekonomimizi hızla toparlayabilmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Motovisyonumuzu bozmadan zorlu süreçleri göz ardı etmeden... Elbet bedeller var, onları ödeyeceğiz. Belki işsizlik rakamlarımız daha da artacak. Ama şu anda bankalar dirayetli davranmaya devam ederse, sendikasyonlarda bir sorun olmazsa orada da bir rahatlama olacak. Sanayici işini biliyor daha sıkıntılı bir şey olabilirdi. Bu süreç bir şekilde aşılacaktır. Ama piyasanın nakit sorunu çok kritik. Bankaların iş dünyasına KOBİ segmentine musluğu açması gerekiyor. Genç iş dünyasının önünü açacak öneri setleri hayata geçirilmeli. Ekonomi çalkantıya girdiği için girişimci melek, yatırımcı tedirgin... Ya da yeni işlere mesafeli duruyorlar bunların önünü açacak politikalar dizayn edilmeli."

"Şu anda bir bekleme dönemi var"

Şu anda yatırım yapacak yeni iş kuracak bir ortam var mı?

"Böyle bir faiz ortamında yeni yatırım çok zor. Mevcudu koruma konusunda ben daha çok ciddi fırsatlar olduğunu görüyorum. Bazı şirketler bazılarını alacaktır, birleşmeler olacaktır. Batanlar olacaktır. Her sektör, her şirket zorlanabilir. Bu iniş çıkışlar olacak. Şu anda bir bekleme dönemi var. Biz çok sıkı bir fren yaparak ekonomimizi sıkıntıya sokacak hale gitmemek için mücadele veriyoruz. Umarım öyle olmayacak. Biz sanayiciyiz çalışıyoruz. Ticari dinamikler yerine oturur, biraz daha süreye ihtiyacımız var. "