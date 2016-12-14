Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 114,42 puan azalışla 76.880,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 102,32 puan ve yüzde 0,13 düşüşle 76.892,95 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 249,55 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 76.745,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.458,55 puanı, en yüksek 77.109,21 puanı gören endeks, günü yüzde 0,15 düşüşle 76.880,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 73,40 puan ve yüzde 0,08 azalarak 94,259,74 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 197'si geriledi.

Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Türk Hava Yolları, Galatasaray bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.163,91 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.163,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 130 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4761 lira, satışta 3,4901 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4697 lira, satışta 3,4836 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,13'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 609 milyon 843 bin 625,45 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 94 milyon 328 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,89 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0653, sterlin/dolar paritesi 1,2702, dolar/yen paritesi de 114,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,0 dolardan işlem görüyor.