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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

15 Aralık 2016, Perşembe 18:37
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 797,75 puan artışla 77.678,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 554,85 puan ve yüzde 0,72'lik düşüşle 76.325,92 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 109,32 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 76.990,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.255,84 puanı, en yüksek 77.678,59 puanı gören endeks, günü yüzde 1,04 yükselişle 77.678,59 puandan tamamladı. 

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 1,17, teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 961,47 puan ve yüzde 1,02 artarak 95.221,21 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 285'i prim yaptı, 79'u geriledi.  

Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.127,09 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.127,09 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,53 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 128 bin 750 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5132 lira, satışta 3,5273 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4761 lira, satışta 3,4901 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 11.20'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 8 milyon 66 bin 309,85 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 297 milyon 583 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,84 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0408, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi de 118,42 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,43 dolardan işlem görüyor.  

 

AA

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