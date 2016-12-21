Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 188,42 puan azalışla 77.619,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 180,79 puan ve yüzde 0,23'lük yükselişle 77.988,68 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 4,51 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 77.812,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.558,50 puanı, en yüksek 78.203,47 puanı gören endeks, günü yüzde 0,24 düşüşle 77.619,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 308,49 puan ve yüzde 0,32 azalarak 94.913,35 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 190'ı prim yaptı, 157'si geriledi.

Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.133,19 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.133,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 128 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5075 lira, satışta 3,5216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5092 lira, satışta 3,5232 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,60'tan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 283 milyon 801 bin 670,99 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 287 milyon 373 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0443, sterlin/dolar paritesi 1,2379, dolar/yen paritesi de 117,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,28 dolardan işlem görüyor.