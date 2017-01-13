Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 633,28 puan artışla 81.524,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 108,04 puan ve yüzde 0,13'lük düşüşle 80.783,00 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 297,62 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 80.593,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 80.358,94 puanı, en yüksek 81.642,15 puanı gören endeks, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 845,07 puan ve yüzde 0,86 artarak 99.607,09 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 208'i prim yaptı, 142'si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank, İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.193,38 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.193,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 430 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7967 lira, satışta 3,8120 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8403 lira, satışta 3,8557 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,00'den, bileşik getirisi de yüzde 11,30'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 862 milyon 428 bin 179,76 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 296 milyon 638 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,89 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0617, sterlin/dolar paritesi 1,2145, dolar/yen paritesi de 115,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,57 dolardan işlem görüyor.