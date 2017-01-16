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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

16 Ocak 2017, Pazartesi 18:49
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 187,37 puan artışla 81.711,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 138,13 puan ve yüzde 0,17'lik yükselişle 81.662,45 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 93,22 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 81.617,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 81.345,00 puanı, en yüksek 82.160,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,23 yükselişle 81.711,69 puandan tamamladı. 

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. 

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 7,16 puan ve yüzde 0,01 artarak 99.614,25 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 229'u prim yaptı, 121'i geriledi. 

Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Afyon Çimento ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.204,04 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.25 itibarıyla 1.204,04 dolardan işlem görüyor. 

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 145 bin 850 lira oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7589 lira, satışta 3,7740 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7967 lira, satışta 3,8120 lira olarak belirlemişti. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,97'den, bileşik getirisi de yüzde 11,27'den gerçekleşti. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 636 milyon 920 bin 392,11 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 661 milyon 217 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,59 olarak gerçekleşti. 

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0604, sterlin/dolar paritesi 1,2055, dolar/yen paritesi de 113,98 düzeyinde seyrediyor. 

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,39 dolardan işlem görüyor. 

AA

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