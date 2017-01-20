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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

20 Ocak 2017, Cuma 18:31
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 766,83 puan artışla 83.067,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 50,64 puan ve yüzde 0,06'lık yükselişle 82.350,96 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 114,51 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 82.185,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 81.997,22 puanı, en yüksek 83.261,99 puanı gören endeks, günü yüzde 0,93 yükselişle 83.067,15 puandan tamamladı.  

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 1,44 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 963,18 puan ve yüzde 0,96 artarak 101.342,67 puandan kapandı. İşlem gören 501 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 111'i geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus, Beşiktaş ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.204,47 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.204,47 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 600 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8149 lira, satışta 3,8302 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7914 lira, satışta 3,8066 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,37'den gerçekleşti. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 252 milyon 931 bin 436,44 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 740 milyon 709 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,21 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0677, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 114,84 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,50 dolardan işlem görüyor.  

AA

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